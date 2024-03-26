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Названо мнение, которое сформировал Алонсо о возможном переходе в «Ред Булл»

Названо мнение, которое сформировал Алонсо о возможном переходе в «Ред Булл»
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Двукратный чемпион Формулы-1, гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо верит, что сможет завоевать третий титул вместе с «Ред Булл». Об этом информирует F1-Insider. Ранее сообщалось, что австрийская команда ведёт переговоры со стороной испанского пилота относительно места в команде в 2025 году.

Кроме того, сообщается, что Фернандо уверен в поддержке со стороны руководителя команды Кристиана Хорнера. Также подчёркивается, что лагерь пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена осведомлён о переговорах.

После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Алонсо занимает восьмое место, имея в активе 17 очков. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 51 балл. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.

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