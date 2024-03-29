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Motorsport: «Астон Мартин» предложил Ньюи контракт во время Гран-при Саудовской Аравии

Motorsport: «Астон Мартин» предложил Ньюи контракт во время Гран-при Саудовской Аравии
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Руководство команды Формулы-1 «Астон Мартин» ведёт переговоры с главой технического штаба «Ред Булл» британцем Эдрианом Ньюи. Об этом сообщает портал Motorsport.

Согласно имеющейся информации, генеральный директор «Астон Мартин» Лоуренс Стролл присылал контракт Эдриану Ньюи во время Гран-при Саудовской Аравии. В случае перехода Ньюи в «Астон Мартин» его зарплата будет на уровне самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1. Насколько далеко стороны продвинулись в результате переговоров, пока неизвестно.

Ранее Лоуренс Стролл смог привлечь в команду несколько высококлассных дизайнеров из других команд, а также смог заключить контракт с «Хондой» на выполнение работ до 2026 года.

Напомним, в прошлом году Эдриан Ньюи подписал многолетний контракт с «Ред Булл», а также объявил, что не собирается покидать команду.

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