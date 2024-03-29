«Говорить об этом трудно». Хюлькенберг — о спаде Риккардо

Пилот команды Формулы-1 «Хаас» немец Нико Хюлькенберг не понимает, в чём причина спада его экс-напарника по команде «Рено» Даниэля Риккардо, который сейчас выступает за «РБ».

«На самом деле говорить об этом трудно. Как только он привык к такому уровню конкуренции, он стал очень конкурентоспособным и имел хороший темп. Дела пошли под откос со времён «Макларена». Трудно смотреть на то, что происходит со стороны. Потому что у нас нет всей информации и всех данных. Это затрудняет оценку», — приводит слова Нико Хюлькенберга портал Motorsport-Magazine.

Напомним, на Гран-при Австралии Даниэль Риккардо финишировал на 12-й позиции. На данный момент австралиец Риккардо занимает 17-е место в турнирной таблице Формулы-1 2024. Нико Хюлькенберг, в свою очередь, занимает 13-ю позицию.