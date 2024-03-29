Эдди Джордан назвал качества, которые нужны Ландо Норрису, чтобы стать чемпионом мира

Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что британскому пилоту команды «Макларен» Ландо Норрису недостаёт тех качеств, которые были у чемпиона мира 1992 года Найджела Мэнселла.

«Какая выдающаяся особенность была у Найджела Мэнселла? Вера. Он верил, что может обойти кого угодно. Возможно, он был не более талантливым, чем его некоторые соперники, но мысленно Мэнселл не мог представить, что кто-то его обгонит.

Я хочу видеть больше этой дикой веры, преданности делу и страсти в Ландо. Если он улучшит в себе это, вы можете быть удивлены. Возможно, мы наблюдаем за ещё одним чемпионом мира из Великобритании, потому что он достаточно хорош для этого», — приводит слова Джордана PlanetF1.