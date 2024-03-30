«Лола» в партнёрстве с «Ямахой» стала новым участником Формулы-Е

Компания «Лола» объявила о начале многолетнего технического сотрудничества с компаний «Ямаха», а также об участии в Формуле-Е в сезоне-2024/2025. Данную новость прокомментировали Марк Престон, являющийся главой гоночного подразделения «Лолы», председатель правления «Лолы» Тилль Бехтольшмайер, а также директор «Ямахи» Хейджи Маруяма.

«Мы рады участию в Формуле-Е. Для нас это значит больше, чем просто вернуть наше лого на гоночные трассы, это ещё и потрясающая платформа для технологического развития. У нашей компании богатая история в области разработки шасси и аэродинамики. Проект с «Ямахой» позволит разработать уникальную электрифицированную платформу, заложив фундамент для более масштабных планов по созданию гоночных технологий будущего», — приводит слова Престона портал Formula E.

«Мы невероятно счастливы началу сотрудничества с компанией «Ямаха». Быть выбранным одним из самых инновационных производителей оборудования в мире в качестве партнёра для реализации проекта такой значимости — свидетельство высокого уровня команды, которую мы создали в «Лоле», — приводит слова Бехтольшмайера портал Formula E.

«Компания «Ямаха» ускоряет разработку различных технологий, способствующих устойчивому развитию. Как технический партнёр мы надеемся получить более передовые электрические технологии по итогу участия в Формуле-Е. Мы также разделяем новую философию «Лолы» об устойчивом автоспорте, и для нас большая честь начать с ними это партнёрство», — приводит слова Маруямы портал Formula E.