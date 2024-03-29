В Японии создали обвес для болида Формулы-Е, вдохновлённый «золотой эрой стрит-рейсинга»

Тюнинг-ателье Liberty Walk в преддверии первого в истории японского этапа Формулы-Е, который пройдёт в субботу, 30 марта, в Токио, представило собственный обвес для машины гоночной электросерии.

Машина Формулы-Е в обвесе от Liberty Walk Фото: FIA ABB Formula E World Championship

Этот автомобиль собран в единственном экземпляре — для продвижения гонки Формулы-Е в Токио. В Liberty Walk разработали для машины довольно сложные аэродинамические элементы, структурно дополняющие друг друга, в собственном узнаваемом агрессивном стиле. Создатели отмечают, что на такой дизайн их вдохновила «золотая эра японского стрит-рейсинга».

Машина Формулы-Е в обвесе от Liberty Walk Фото: FIA ABB Formula E World Championship

Напомним, ранее в Liberty Walk представили созданный специально для выставки SEMA спорткар McLaren 720S, а также легендарный Lamborghini Countach в агрессивном широком обвесе.

Предстоящий этап Формулы-Е в Токио станет четвёртым в текущем сезоне. По итогам трёх первых гонок двух лидеров общего зачёта — Ника Кэссиди и экс-пилота Формулы-1 Паскаля Верляйна — разделяют лишь четыре очка.