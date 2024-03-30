Нико Хюлькенберг высказался об изменении очковой системы в Формуле-1

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг выразил мнение об изменении системы начисления очков в Формуле-1 из-за постоянного лидерства нескольких команд.

«Ситуация непростая, поскольку есть 20 машин, и только 10 получают очки. Так было очень долгое время. Это кажется правильным, но очевидно, что разрыв в скорости во время гонок огромен. Возможно, ещё слишком рано говорить об изменении системы начисления очков, но если так будет продолжаться ещё, то, возможно, стоит задуматься над этим вопросом. Даже в квалификации могут присуждать очки или что-то в этом роде.

Интересно наблюдать за конкуренцией с учётом ограничений бюджета команд. Это просто разные миры — что происходит в субботу и что происходит в воскресенье. На это нужно обратить внимание. В конце концов, у крупных команд по-прежнему больше бюджета и ресурсов. Разница, безусловно, есть, и мы можем видеть это совершенно отчётливо по воскресеньям», — приводит слова Хюлькенберга портал Racingnews365.

Напомним, только 10 лучших пилотов получают очки в Гран-при, с дополнительным очком за самый быстрый круг, при условии, что гонщик финишировал в топ-10.