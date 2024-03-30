Гюнтер Штайнер высказался о штрафе Фернандо Алонсо за манёвр во время Гран-при Австралии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что стюарды поступили правильно, оштрафовав пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо за его манёвры перед аварией Джорджа Расселла на Гран-при Австралии. Тогда из-за раннего торможения, к которому прибегнул Алонсо, пилот «Мерседеса» потерял управление и в итоге попал в аварию.

«Мне кажется в этой ситуации нужен был штраф. Трудно точно сказать, что произошло, потому что у нас нет всей информации, но, похоже, стюарды пришли к выводу, что это было элементом игры со стороны Алонсо, чтобы удержать Джорджа позади. Так что, я думаю, штраф был оправдан.

Что касается решения не вывешивать красные флаги, то, думаю, они действовали немного медленно: когда машина почти перевернулась и пилот внутри, сразу нужны красные флаги. Потенциально это могло оказаться опасно», — приводит слова Штайнера портал PlanetF-1.