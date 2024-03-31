Уникальный Pontiac 1964 года продают за $ 1,2 млн. Его побоялись выпускать

На онлайн-площадке Hemmings на продажу выставлен Pontiac Banshee — спортивный автомобиль 1964 года, который так и не был выпущен в серию. В общей сложности в Pontiac построили лишь два таких автомобиля, и один из них можно приобрести за $ 1,2 млн. Однако на момент написания заметки самое крупное предложение за автомобиль — $ 145 тыс.

Pontiac Banshee был разработан в 1964 году. Тогдашний глава Pontiac Джон Делореан, будущий создатель знаменитого DeLorean DMC-12, воспринимал этот спортивный двухместный автомобиль как конкурента Ford Mustang.

Pontiac Banshee XP-833 Фото: hemmings.com

Однако в General Motors выход Banshee вызвал опасения за продажи Chevrolet Corvette, в связи с чем концерн отказался от планов выпустить машину серийно. Тем не менее Pontiac Banshee оказал значительное влияние на облик последующих поколений Chevrolet Corvette.

На продажу выставлен экземпляр с кодом XP-833. В 2006 году этот автомобиль приобрели в штате Коннектикут за $ 210 тыс. Новый владелец пытался продать спорткар в своём дилерском центре и даже выставлял его на аукцион RM Sotheby’s, однако тогда желающих приобрести его не нашлось.