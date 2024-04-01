Гиперкар Aston Martin от инженера Формулы-1 продают за 39 биткойнов

На площадке CarforCoin на продажу выставлен гиперкар Aston Martin Valkyrie, который создавал Эдриан Ньюи, инженер чемпионских болидов «Уильямс», «Макларен» и «Ред Булл» в Формуле-1.

В объявлении отмечается, что приобрести автомобиль можно только за криптовалюту, а его стоимость составляет 39 биткойнов. По текущему курсу это эквивалентно $ 2,7 млн.

Aston Martin Valkyrie Фото: carforcoin.com

Выставленный на продажу автомобиль выпущен в 2022 году и находится в Нидерландах. У него под капотом 6,5-литровый атмосферный V12, который вместе со 162-сильным электромотором генерирует 1176 лошадиных сил. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Отметим, что Эдриан Ньюи в данный момент работает над новым гиперкаром — его выпустят под именем концерна Red Bull. Он получит ещё более мощную силовую установку, чем у Valkyrie, и будет обладать динамикой болида Формулы-1.