Роботакси от Hyundai справилось с экзаменом на права для человека

Роботакси от Hyundai на базе электромобиля Ioniq 5 успешно справилось с заданиями экзамена на получение автомобильных прав, сообщает корейская компания. Беспилотный автомобиль выполнил все задания, не нарушил ни одного правила дорожного движения и продемонстрировал своевременную и чёткую реакцию на непредвиденные помехи.

Права на видео принадлежат Hyundai. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале HyundaiWorldwide.

Отметим, что сегмент роботакси в последние годы активно развивается. В США на дорогах общего пользования активно тестируются беспилотные Jaguar I-Pace, причём в январе в Лос-Анджелесе один такой робот подрезал другого. Кроме того, компания Rimac 26 июня представит беспилотное такси, созданное совместно с Kia.

Добавим также, что в Hyundai недавно объявили о создании гоночного монокубка на базе Ioniq 5 и представили более мощную версию электромобиля.