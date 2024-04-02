Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своей роли в создании нового фильма Брэда Питта о Формуле-1, съёмки которого проходили в уикенд прошлогоднего Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне». Хэмилтон объяснил, что он был консультантом и его задачей было помочь создателям фильма сделать его максимально реалистичным.

«Я пытался донести до них следующее: ребята, этот фильм должен быть максимально аутентичным. У нас есть две разные группы болельщиков – олдфаги, которые с самого рождения каждые выходные слышали музыкальную заставку Гран-при, и новое поколение, которое только что узнало о гонках от Netflix.

Я чувствовал, что моя работа на самом деле заключалась в том, чтобы попытаться позвонить режиссёру и сказать. «Такое у нас невозможно». «Вот это должно быть так». «Вот как это могло случиться». Просто давать им советы и представление о гонках, что понравится болельщику, а что нет», — заявил Льюис Хэмилтон в интервью GQ.