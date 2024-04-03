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Льюис Хэмилтон рассказал, чем будет заниматься после гонок

Льюис Хэмилтон рассказал, чем будет заниматься после гонок
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, чем он хочет заниматься после окончания своей спортивной карьеры.

«Я понимаю, что не могу участвовать в гонках вечно… Когда я остановлюсь, отброшу микрофон, то буду счастлив.

Самая большая проблема в том, что я хочу сделать всё. Я очень амбициозен. Но я понимаю, что есть вещи, которые сейчас сделать невозможно. Чтобы стать в чём-то мастером, нужно 10 000 часов. Я сделал это в автоспорте. Но чтобы освоить всё, что мне хочется, просто не хватает времени.

Я думаю заняться кино и модой… Честно говоря, мечтаю создать свой собственный люксовый бренд. Не знаю, возможно ли сделать это в наше время. Но я об этом задумываюсь», — заявил пилот «Мерседеса» в интервью GQ.

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