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Хюлькенберг: Алонсо выбрал неправильный поворот — могла бы создаться опасная ситуация

Хюлькенберг: Алонсо выбрал неправильный поворот — могла бы создаться опасная ситуация
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился своим мнением по поводу инцидента на Гран-при Австралии между гонщиками Джорджем Расселлом и Фернандо Алонсо.

«Мельбурн, в конце концов, является уличной трассой. Она довольно узкая, вы подъезжаете к повороту на скорости 260-270 км/ч, а затем следует слепой выход. Если бы по какой-то причине кто-то из нас столкнулся бы с Джорджем, я думаю, результат и его самочувствие могли бы быть совершенно другими.

Хоть эта тактика и распространена в Формуле-1, применять её в таком повороте, на такой скорости, со слепым выходом, — довольно опасно.

Я рад, что с Джорджем всё в порядке. Мне было не очень приятно увидеть его болид посреди трассы», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

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