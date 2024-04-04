Перед Гран-при Испании в Барселоне пройдут городские шоу-заезды машин Ф-1

Организаторы Гран-при Испании в Барселоне планируют организовать городские шоу-заезды машин Ф-1 перед основным гоночным уикендом. Таким образом они хотят убедить владеющую коммерческими правами на Формулу-1 компанию Liberty Media сохранить Гран-при Испании в Барселоне. Об этом сообщает издание Sport Es.

Сообщается, что новое руководство города во главе с Хайме Колбони, в отличие от прошлого руководства, заинтересовано в привлечении в Барселону больших мероприятий, поэтому они делают всё возможное для продолжения сотрудничества с Формулой-1. Их целью является продление контракта на проведение Гран-при, который истекает в 2026 году.

Отмечается, что организация городского шоу не является попыткой конкурировать с проектом городской гонки в Мадриде. Барселона и дальше хочет проводить гонки на автодроме в Монтмелло.

Шоу пройдёт за несколько дней до Гран-при, вероятно, в среду, 12 или 19 июня. Официально дата ещё не определена, поскольку Liberty Media должна скоординировать действия всех команд после гонки в Канаде.