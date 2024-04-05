Хюлькенберг признаёт, что его переход в топ-команду маловероятен

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг не видит реальной возможности получить топовую машину на следующий сезон Формулы-1.

36-летний немец произвёл хорошее впечатление после своего возвращения в пелотон в составе команды «Хаас». В конце сезона-2024 его контракт с американским гоночным коллективом истекает. Слухи связывают Хюлькенберга с командой «Кик-Заубер», которая переходит под контроль «Ауди», это подкрепляется дружбой Нико с Андреасом Зайдлем еще со времён их участия в «Ле-Мане» с «Порше».

«Надежд на топ-кокпит очень мало. Возможно, когда-то потом, но не сейчас», — приводит слова Хюлькенберга издание Grand Prix.

Это может быть намёком на то, что Нико намерен остаться в «Хаасе» на третий сезон, тем более что в этом году команда сделала большой шаг вперёд.

«Такое ощущение, что мы на другой планете. Теперь мы можем бороться в воскресенье.

«Глупый сезон» начнётся в этом году очень рано, более дюжины гонщиков всё ещё не имеют контрактов на 2025 год. Нас ждёт несколько интересных недель. Но я не вижу причин спешить. Главное – сохранять концентрацию», — добавил Хюлькенберг.