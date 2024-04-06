Формула-1, Гран-при Японии — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 7:55

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В воскресенье, 7 апреля, на стационарной трассе Международного автодрома «Сузука» состоится гонка четвертого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Японии. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 8:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Японии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Гран-при Японии проходит с 5 по 7 апреля. В настоящий момент первое место в Кубке конструкторов занимает австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 97 очков. На втором месте итальянский гоночный коллектив «Феррари», в активе которого 93 очка. Топ-3 замыкает «Макларен» (Великобритания, 55 очков).