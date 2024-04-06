Марко – о выступлении Переса в Японии: на кону стоит контракт на 2025 год

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении Серхио Переса на проходящем в Сузуке Гран-при Японии. Напомним, мексиканец занял второе место в квалификации, уступив лишь звёздному напарнику Максу Ферстаппену.

«Прошлогодняя гонка в Японии стала худшей для Серхио. Тогда всё пошло не так, и я думаю, что нынешний результат его особенно радует.

Вы видите, на что он способен. Возможно, свою роль играет и то, что на кону стоит контракт на следующий год. В нынешнем сезоне это стало понятно раньше, чем обычно. Это очень мотивирует», — приводит слова Марко издание Autosport.

Напомним, гонка Гран-при Японии состоится завтра, 7 апреля, и начнётся в 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.