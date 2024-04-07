Расселлу грозит штраф за выдавливание Пиастри в гонке Гран-при Японии

Гонщики «Мерседеса» и «Макларена» британец Джордж Расселл и австралиец Оскар Пиастри вызваны стюардами Гран-при Японии Формулы-1. Судьи этапа решили провести расследование инцидента, произошедшего на финальных кругах гонки, когда Расселл атаковал Пиастри по внутреннему радиусу в шикане — после лёгкого контакта Оскар срезал поворот.

Судьи расследуют, не было ли со стороны Расселла выдавливания оппонента с трассы. Если вина Джорджа будет подтверждена, то ему грозит штраф — скорее всего, в виде прибавки 10 секунд к его итоговому результату. В таком случае Расселл пропустит вперёд не только Пиастри, но и своего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона.

Начало разбирательств запланировано на 11:15 мск.