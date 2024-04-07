Гасли объяснил стартовый контакт с Оконом и рассказал о полученных машиной повреждениях

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал контакт на рестарте Гран-при Японии с Эстебаном Оконом и оценил свой 16-й результат.

«К сожалению, для нас это был длинный день в Сузуке. Есть позитивные моменты, включая два очень сильных старта с места. На втором, после красного флага, я обогнал „Хаас“, потом Эстебана, а затем поравнялся с Юки. В этот момент я оказался зажат между ними двумя — получился гоночный инцидент. Это привело к сильному повреждению днища — я потерял примерно 30 пунктов прижимной силы. Разумеется, пострадало время на круге. После этого получилась сложная гонка, в которой мы не могли особо что-то сделать, кроме как пытаться атаковать по максимуму.

Это не там, где мы хотим быть, но хорошо, что в этот уикенд мы привезли первые обновления. Нам нужно продолжать развитие концепции, продолжать привозить новые детали как можно быстрее, ведь нам требуется улучшить наше положение», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».