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Глава команды «Альпин» отреагировал на столкновение своих пилотов на рестарте гонки

Глава команды «Альпин» отреагировал на столкновение своих пилотов на рестарте гонки
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Руководитель команды «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал столкновение его пилотов Эстебана Окона и Пьера Гасли на рестарте гонки Гран-при Японии.

«Наша гонка была испорчена из-за повреждений, которые обе наши машины получили в результате контакта после рестарта с места. Обе машины сильно потеряли в прижимной силе, что привело к потере темпа.

Даже с учётом этой ситуации нам не хватает темпа, так что мы должны продолжать улучшать и обновлять машину», — приводит слова Фамена пресс-служба «Альпин».

На Гран-при Японии пилоты «Альпин» заняли 15-е и 16-е места. В Кубке конструкторов заводская команда концерна «Рено» занимает последнее, 10-е место, не набрав за четыре этапа сезона-2024 ни одного очка.

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