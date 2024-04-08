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Роберт Шварцман на этапе Формулы-Е примет участие в тренировке для новичков

Роберт Шварцман на этапе Формулы-Е примет участие в тренировке для новичков
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В ближайшие выходные на очередном этапе Формулы-Е, который состоится в Мизано (Италия), состоится тренировка для новичков. Сегодня стал известен состав участников, в который вошёл российский пилот Роберт Шварцман.

Состав пилотов:

Jaguar: Шелдон ван дер Линде
Porsche: Мэтт Кэмпбелл
Andretti: Зейн Мэлоуни
Nissan: Кайо Коллет
DS Penske: Роберт Шварцман
McLaren: Тейлор Барнард
Maserati: Янн Эрлаше
Envision: Джек Эйткен
ABT Cupra: Тим Трамнитц
ERT: Микель Аскона
Mahindra: Джордан Кинг

Отметим, что в предстоящем сезоне Роберт Шварцман будет принимать участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином будут бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей.

Напомним, в начале 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота «Скудерии» в Формуле-1.

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