Роберт Шварцман на этапе Формулы-Е примет участие в тренировке для новичков

В ближайшие выходные на очередном этапе Формулы-Е, который состоится в Мизано (Италия), состоится тренировка для новичков. Сегодня стал известен состав участников, в который вошёл российский пилот Роберт Шварцман.

Состав пилотов:

Jaguar: Шелдон ван дер Линде

Porsche: Мэтт Кэмпбелл

Andretti: Зейн Мэлоуни

Nissan: Кайо Коллет

DS Penske: Роберт Шварцман

McLaren: Тейлор Барнард

Maserati: Янн Эрлаше

Envision: Джек Эйткен

ABT Cupra: Тим Трамнитц

ERT: Микель Аскона

Mahindra: Джордан Кинг

Отметим, что в предстоящем сезоне Роберт Шварцман будет принимать участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином будут бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей.

Напомним, в начале 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота «Скудерии» в Формуле-1.