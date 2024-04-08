Оруджев — о Феттеле в «Мерседесе»: расстроюсь, если они прибегнут к этому варианту

Бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал своё мнение о том, кого должен пригласить «Мерседес» на замену своему гонщику Льюису Хэмилтону, который со следующего сезона будет выступать за «Феррари».

«Кого себе должен взять «Мерседес» вместо Хэмилтона? Я бы задался этим вопросом в летнем перерыве. Будет понятно, как реально выглядит Сайнс. То же самое и с Антонелли. Начало его сезона в Формуле-2 явно ниже ожиданий. Про Феттеля я бы забыл. Расстроюсь, если они прибегнут к этому варианту: я всегда за молодых. По Окону ничего сказать не могу: сложно оценить, когда едешь на мёртвой машине. Да, сейчас он лучше Гасли, но и непонятно, где сейчас Гасли. В «Ред Булл» он плохо смотрелся, в «Торо Россо» лучше. Может, ему машина в «Альпин» не подходит и он опять плохо смотрится, тогда настолько ли хорош Окон? После четырёх этапов рано делать выводы. А вот в летний перерыв станет в целом понятнее», — ответил Оруджев для специального материала на сайте «Чемпионат».

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