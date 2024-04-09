Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн заявил о своей готовности к Формуле-1

Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн рассказал о своих результатах на тестовых заездах и о контрактных переговорах с командой.

«Я боролся с Лиамом Лоусоном и Оливером Берманом в Формуле-2, они оба отличные гонщики, но и я добился хороших результатов в этой серии.

В машине Формулы-1 мне очень комфортно, я проехал большую дистанцию в разных условиях и чувствую себя более чем готовым, если появится возможность сесть за руль основной машины, сразу показать хороший результат.

С начала сезона я плотно работаю с Эстебаном [Оконом] и Пьером [Гасли] и вижу, что наши результаты очень близки. Переговоры о контракте на следующий год только начались. Руководство Alpine общается с моим менеджментом, а я пока стараюсь в этом не участвовать, сосредоточившись на работе резервного пилота. Важно, чтобы команда видела – эта работа даёт нужный эффект», — приводит слова Дуэна F1News, ссылаясь на Speedcafe.