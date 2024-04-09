Экс-пилот «Ред Булл» рассказал о том, что Ньюи не хочет продлевать контракт с командой

Бывший пилот Формулы-1 и «Ред Булл» Роберт Дорнбос рассказал о том, что глава технического департамента австрийской команды Эдриан Ньюи не собирается продлевать контракт.

«Все считают его лучшим другом Хорнера, но он больше не хочет быть вовлечённым в эту сагу. Я слышал, что он не будет продлевать свой контракт. И это очень важно, потому что, если он прекратит свою деятельность в конце 2025 года, что тогда останется для новой эры?» — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport Totaal.

Напомним, не так давно издание FormulaPassion сообщало, что «Феррари» и «Астон Мартин» ведут упорную борьбу за возможность заключить контракт с Эдрианом.

Ранее Дорнбос поделился другими инсайдами о ситуации в австрийской команде.