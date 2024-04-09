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Команда «Према» присоединится к IndyCar в 2025 году

Команда «Према» присоединится к IndyCar в 2025 году
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Команда «Према» объявила о присоединении к гоночной серии IndyCar, сообщается в официальном пресс-релизе.

«Сегодняшнее объявление знаменует поворотный момент в истории «Премы». Переход в Indycar и участие во всемирно известной гонке «Инди-500» — это воплощение мечты всей нашей семьи, а также всех, кто вовлечён в этот бизнес. Мы с огромным уважением относимся к Indycar, её уникальным испытаниям и потрясающей истории, и мы с нетерпением ждём возможности стать её частью.

Хотя соревноваться в Indycar будет непросто, мы намерены приложить максимум усилий, чтобы как можно быстрее научиться и стать серьёзными претендентами с самого начала. Желание бороться за победу — наша движущая сила, а серьёзность вызова придаст нам ещё больше мотивации для достижения успеха.

Этот новый этап в нашей истории предоставит нашим сотрудникам множество возможностей для обучения. Мы хотим поблагодарить Indycar за тёплый прием, а Chevrolet — за поддержку этого проекта. Нам не терпится начать работу в нашем новом цехе в Индиане и как можно скорее выйти на трассу», — заявил руководитель «Премы» Рене Розин в официальном пресс-релизе.

«Према» представлена во множестве гоночных серий, среди которых присутствуют младшие серии «Формулы».

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