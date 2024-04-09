Гоночный «Москвич», участвовавший в историческом Ралли Монте-Карло, выставлен на продажу

Автомобиль «Москвич 408», который участвовал в историческом Ралли Монте-Карло 2022 года, выставлен на продажу. Стоимость машины — 40 млн рублей.

Предлагаемый автомобиль создан компанией «Куппер» в честь гоночной версии 412-й модели, которая в 1960-х годах в различных вариантах участвовала в Ралли Монте-Карло, Ралли Акрополис и ралли «Дакар».

Гоночный «Москвич 408» 1966 года выпуска Фото: cupper.su

Гоночный «Москвич 408» построен на базе автомобиля 1966 года выпуска. Под капотом у машины переработанный 2,2-литровый двигатель мощностью около 180 лошадиных сил, а также усиленная подвеска, дисковые тормоза, каркас безопасности и спортивные кресла.

Отметим, что в годы существования СССР в крупных международных гонках участвовали не только «Москвичи», но и другие автомобили. Так, внедорожники «Нива» выходили на старт ралли «Дакар» и даже приносили своим экипажам места в топ-3.