Hyundai выставит гоночный Ioniq 5 N для Дани Сордо на гонки в Пайкс-пик

Компания Hyundai объявила об участии в гонках по подъёму на холм Пайкс-пик, которые пройдут в этом году 23 июня. Для этого корейская заводская команда подготовит четыре автомобиля, причём два из них будут серийными электрокроссоверами, а два других — модифицированными гоночными версиями.

Пилотировать одну из спортивных версий автомобиля будет опытнейший раллист Дани Сордо, который выступает в WRC с 2003 года. За это время испанец трижды побеждал на этапах чемпионата мира и два раза становился бронзовым призёром первенства по итогам сезона. За руль другого гоночного Hyundai Ioniq 5 N сядет Робин Шут, четырёхкратный и действующий обладатель титула Царь горы.

Тесты Hyundai Ioniq 5 N Фото: Hyundai

Серийные Hyundai Ioniq 5 N в Пайкс-пик будут пилотировать Пол Далленбах и Рон Дзарас. Отмечается, что цель команды — установить новый рекорд трассы для серийных кроссоверов. Нынешний рекорд в этой номинации установлен в 2018 году Рисом Милленом на Bentley Bentayga — 10.49,902. Добавим также, что годом позже Миллен установил рекорд Пайкс-пик для всех серийных машин: за рулём Bentley Continental GT он проехал трассу за 10.18,488.

Напомним, ещё одним участником соревнований этого года станет французский стартап Quarkus, который построил уникальный прототип на базе карбонового шасси для обладателя абсолютного рекорда трассы на горе Пайкс-пик Ромена Дюма.