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«Настало время немного ускорить процесс». Сайнс — о поиске новой команды

«Настало время немного ускорить процесс». Сайнс — о поиске новой команды
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший прокомментировал свой поиск новой команды на сезон-2025.

«Мы разговариваем практически со всеми командами, кто предлагал контракт. Это просто вопрос более детального рассмотрения. Нужно найти лучший вариант для меня и моего будущего, но сегодня у меня нет никаких новостей для вас, и мне нечего сказать. Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что, очевидно, настало время немного ускорить процесс, и мы надеемся, что сможем разобраться как можно раньше», — приводит слова Сайнса Speedcafe.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Лидером является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на его счету 77 очков.

Напомним, по окончании этого сезона испанец покинет «Феррари», а его место займёт семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

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