AMuS: названы альтернативные кандидаты в «Ауди» на случай срыва варианта с Сайнсом

Портал Auto Motor und Sport раскрыл возможное будущее пилота команды «Феррари» Карлоса Сайнса.

Согласно имеющейся информации, основной командой, которая стремится подписать контракт с Карлосом, является «Ауди». Другие команды Ф-1 испытывают интерес к Сайнсу, но для них он не является главным кандидатом на подписание. Сделка с «Ауди» же поможет усилить команду.

Однако «Ауди» не останавливается исключительно на фигуре испанца. Если сделка с Карлосом Сайнсом не будет заключена, руководство «Ауди» станет рассматривать в качестве нового пилота Пьера Гасли, Эстебана Окона и Юки Цуноду. Помимо перечисленных пилотов, «Ауди» также интересен и Серхио Перес, но только в том случае, если перед этим «Ред Булл» откажется от его услуг.