Ральф Шумахер призвал «Ред Булл» поискать замену Серхио Пересу

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер считает, что Серхио Перес слишком сильно уступает Максу Ферстаппену, поэтому команде «Ред Булл» следует поискать замену мексиканскому гонщику.

«Они гоняются на одинаковых машинах, но судя по результатам, они словно с разных планет. Это непрочная ситуация для команды.

Можно обратить внимание на Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо (Алонсо уже продлил контракт с «Астон Мартин» — прим. «Чемпионата»). Есть также молодые гонщики, на рынке пилотом много чего сейчас происходит», — отметил Шумахер в эфире Sky Germany.

В прошлом сезоне Формулы-1 Серхио Перес уступил своему напарнику по команде Максу Ферстаппену 290 очков. В этом сезоне мексиканец трижды из четырёх гонок финишировал вторым, занимая второе место в личном зачёте чемпионата.