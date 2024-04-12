Хэмилтон дебютирует за «Феррари» на Гран-при Австралии в 2025 году

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон проведёт свою первую гонку в составе «Феррари» на Гран-при Австралии 2025 года.

В начале года стало известно, что Хэмилтон покидает команду «Мерседес», в составе которой он выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), и со следующего года будет выступать за «Феррари».

Сегодня Международная автомобильная федерация опубликовала календарь Формулы-1 на следующий год. Согласно нему, первой гонкой сезона-2025 станет Гран-при Австралии. Именно там, на трассе в Альберт-Парке Льюис Хэмилтон впервые выйдет на старт за рулём машины легендарной итальянской команды.

Напарником Льюиса Хэмилтона в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер. Освобождающееся после ухода Хэмилтона место в «Мерседесе» может занять нынешний пилот «Феррари» Карлос Сайнс.