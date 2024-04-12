Шварцман показал второе время на тренировке новичков Формулы-Е в Мизано

Российский гонщик Роберт Шварцман показал второе время на так называемой «нулевой тренировке» Формулы-Е, в которой принимают участие новички чемпионата.

Заезды прошли на стационарной трассе в итальянском Мизано, где в этот уикенд состоятся шестой и седьмой этапы этого чемпионата.

Лучшее время сессии показал пилот «Макларена» Тейлор Барнард. Роберт Шварцман («ДС Пенске») уступил ему 0,154 секунды. Третий результат в этой сессии показал пилот «Андретти» Зейн Мэлоуни, он уступил лидеру 0,584 секунды.

Отметим, что в предстоящем сезоне Роберт Шварцман будет принимать участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с ним поедут Роберт Кубица и Йе Йифей.

В начале прошлого года Шварцман покинул ряды академии «Феррари», но остался резервным пилотом «Скудерии» в Формуле-1.