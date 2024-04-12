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Уникальный Ford GT, вдохновлённый кроссовками Air Jordan, выставлен на аукцион

Уникальный Ford GT, вдохновлённый кроссовками Air Jordan, выставлен на аукцион
Ford GT, вдохновлённый Nike Air Jordan 1
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт с 31 мая по 1 июня в Торонто, выставлен уникальный Ford GT, который был создан по индивидуальному заказу и вдохновлён кроссовками Nike Air Jordan 1. Ожидаемая стоимость лота составляет от $ 900 тыс. до $ 1,2 млн.

Ford GT, вдохновлённый Nike Air Jordan 1

Ford GT, вдохновлённый Nike Air Jordan 1

Фото: rmsothebys.com

Специально для этого автомобиля разработана уникальная палитра цветов, включающая в себя оттенки Nadal Red и Frozen White, а также элементы чёрного цвета Gloss Black. Известно, что у автомобиля был лишь один владелец, а на одометре у него менее 300 километров.

Ford GT, вдохновлённый Nike Air Jordan 1

Ford GT, вдохновлённый Nike Air Jordan 1

Фото: rmsothebys.com

Новый Ford GT, отсылающий к легендарному спорткару середины XX века GT40, впервые был представлен публике в 2002 году. Вскоре эта машина стала флагманской спортивной моделью марки, представляла её в главных гонках планеты и в 2016-м принесла Ford первое место среди машин класса GT в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Ford GT, вдохновлённый Nike Air Jordan 1

Ford GT, вдохновлённый Nike Air Jordan 1

Фото: rmsothebys.com

Отметим, что на этом же аукционе можно будет приобрести Fiat 500L, на котором во время визита в Нью-Йорк в 2015 году ездил Папа Римский Франциск.

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