Наследник легенды из «Ford против Ferrari»: самый быстрый серийный «Форд» в истории!

Спрос — шесть клиентов на машину. Но вот «24 часа Ле-Мана» Ford GT выиграл не без скандальчика.

Занять все места на подиуме «24 часов Ле-Мана» — результат блестящий, повторить победу спустя 50 лет после первого триумфа — выдающийся успех. Достичь которого Ford помог новый суперкар GT. Автомобиль с весьма нетривиальной биографией.

С историей появления оригинального Ford GT40 с 2019 года знакомы не только самые преданные фанаты автоспорта, но и ценители актёрских талантов Мэтта Деймона и Кристиана Бэйла. Пусть и с некоторыми историческими прегрешениями, но голливудские звёзды смогли в фильме «Ford против Ferrari» воссоздать ставшее уже культовым противостояние двух марок, которое и привело к рождению Ford GT40. Автомобиля, выигравшего множество гонок, но одним из главных триумфов которого по сей день остаётся «24 часа Ле-Мана» 1966 года — марафон, где все места на подиуме достались экипажам на американских купе.

«Ford против Ferrari»: стоит ли идти на фильм и сильно ли исказили правду? Вопросы к фильму, безусловно, есть. Наше мнение о картине с Деймоном и Бейлом про легендарные «24 часа Ле-Мана».

В 2002 году по случаю 100-летия марки Ford показал прототип суперкара GT40 Concept, который затем превратился в серийный Ford GT. Яркий автомобиль, по дизайну перекликающийся со своим прославленным предком, но технически не имеющий с ним ничего общего. 550-сильное купе с 6-ступенчатой механической коробкой передач стало одной из самых ярких дорожных машин начала 2000-х годов, но славы в автоспорте не снискало: заводской гоночной версии Ford GT создано не было, а суперкар подготовки частных команд (в серии FIA GT1 World Championship на одном из Ford GT1 в своё время гонялся даже нынешний пилот Формулы-1 Ромен Грожан, и француз со своими напарниками по Matech Competition даже побеждал в отдельных гонках) был далёк от гоночной славы Ford GT40 60-х годов. Но всё изменилось через 10 лет после окончания производства Ford GT.

Фото: Ford

Автосалон North American International Auto Show в Детройте стал местом премьеры серийной версии второго поколения дорожного Ford GT — суперкара, который украсил собой обложку игры Forza Motorsport 6, но создан был вовсе не для того, чтобы потешить геймеров. Ford поставил перед собой сверхамбициозную задачу — в год 50-летия первой победы марки в Ле-Мане повторить этот успех. Тоже с Ford GT, но новым. Стоит ли удивляться тому, что для достижения такой цели никаких ресурсов не жалели?

Фото: Ford

Гоночная техника класса GT создаётся на базе серийных автомобилей, и зачастую по воле маркетинга на трассах оказываются такие машины, которые на фоне конкурентов смотрятся крайне необычно — взять, например, гигантские BMW M6 GT3 и BMW M6 GTLM, а также пришедшую на смену последней BMW M8 GTE, размеры которой быстро стали интернет-мемом. Несмотря на то, что эти автомобили отметились победами в гонках, бал правили всё-таки их конкуренты. В Ford допустить подобного не могли, поэтому пошли от обратного — во главу угла поставили в первую очередь гоночный вариант нового GT, а уже его адаптировали для дорог общего пользования. И результат не заставил себя ждать.

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Работа над вторым поколением Ford GT закипела задолго до его официальной премьеры. Основными участниками проекта стали заводское подразделение Ford Performance, американская компания oush Yates Engines, известная своими компонентами для гоночных автомобилей и тюнинга, а также канадская фирма Multimatic Engineering и её автоспортивное подразделение Multimatic Motorsports, проекты которых ездят по дорогам общего пользования и гоночным трассам всего мира в облике автомобилей самых разных брендов.

Фото: Ford

Во главу угла была поставлена аэродинамическая эффективность нового Ford GT в гонках, поэтому специалисты в первую очередь работали над кузовом — с прицелом на гонки была выбран характерный для прототипов LMP1 каплевидный профиль, которому уже придавали вид, позволявший однозначно идентифицировать новую модель как продолжателя славной истории Ford GT40. Поскольку дорожный вариант суперкара не должен был быть ни особо роскошным, ни тем более практичным, всё это было изначально принесено в жертву способностям на гоночной трассе.

Фото: Ford

Новый Ford GT построен вокруг лёгкого и прочного углепластикового монокока с алюминиевыми подрамниками спереди и сзади и карбоновыми кузовными панелями. Модель стала первым в истории гоночного класса GT автомобилем с углепластиковым монококом! Но этого показалось мало: лобовое стекло для своего суперкара Ford заказал у компании Corning, которая известна стёклами Gorilla Glass для смартфонов. Специально для Ford GT было сделано лобовое стекло Gorilla Glass, которое позволило сохранить прочность на уровне детали классической конструкции при одновременном снижении её массы за счёт снижения толщины.

Фото: Ford

Под капотом среднемоторного купе могли оказаться и двигатель V8, и двигатель V12, но в итоге был выбран более компактный V6 линейки EcoBoost – 3,5-литровый мотор, который достаточно сильно унифицирован с агрегатом серийного пикапа Ford F-150. Движок получил более производительные турбины, специальную систему смазки, новые распредвалы и ряд усиленных компонентов, которым предстояло трудиться в экстремальных условиях. 655-сильный мотор (в версии 2020 модельного года отдача увеличилась на 10 л.с.) сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag с двойным сцеплением и задним приводом.

Фото: Ford

Чтобы всё это техническое великолепие было быстрым не только на прямых, но и в виражах, для Ford GT разработали независимую подвеску типа push-rod с толкающими тягами — конструкцией типично гоночной, но реализованной в том числе и в дорожной версии. Купе получило систему регулировки дорожного просвета и настройки амортизаторов, подстраивающей клиренс и компоненты подвески под разные настройки силовой установки и режимы эксплуатации суперкара.

Фото: Ford

Суперкар получил 20-дюймовые колёсные диски (за доплату их, как и у Shelby Mustang GT350R, можно было заказать в более лёгком и жёстком углепластиковом варианте) с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 и традиционными для автомобилей такого класса карбон-керамическими тормозами Brembo. Но всё же главной фишкой нового Ford GT стал его кузов.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять — это именно Ford GT. На то, что машина способна не просто производить яркое впечатление в статике, но и быть быстрой в движении, красноречиво указывает испещрённый аэродинамическими элементами кузов. Многочисленные воздуховоды пронизывают купе в передней части и по бокам, а сзади в глаза бросаются огромный диффузор, необычное решение с открытыми воздушными туннелями, названными «летящими контрфорсами», в задних крыльях и полыми фонарями, центральные части которых тоже работают на аэродинамику.

На этом фоне интерьер может показаться весьма аскетичным, но не стоит забывать о гоночной направленности модели, что не подразумевает особой роскоши и шика. В салоне Ford GT два углепластиковых кресла, жёстко закреплённых к монококу, регулируемый педальный узел и настраиваемый по своему положению многофункциональный руль, на который вынесены основные управляющие элементы — издержки гоночной архитектуры электрики, которая не позволяет реализовать привычные подрулевые рычажки и прочие переключатели.



Из прочих элементов комфорта — однозонный климат-контроль да простенькая мультимедийная система, с которой завязана штатная система телеметрии суперкара. Багаж? Забудьте — в вашем распоряжении только бардачок в салоне да крохотный 13-литровый отсек у двигателя над коробкой передач.

Фото: Ford

По заявлению Ford, 50 датчиков его суперкара ежечасно генерируют 100 Гб различных данных и более 10 млн строк программного кода — такая вычислительная мощность нужна для эффективной работы многочисленных систем, подстраивающих характеристики автомобиля под меняющиеся дорожные условия. И мощность бортовой электроники автомобиля выше, чем у малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II!

4 суперкара, которые настолько мощны, что владельцам даже не дают забрать их домой Заточенная под гоночные трассы новинка от «Ламборгини» становится в один ряд с авто от «Феррари» и «Макларена».

С максимальной скоростью 348 км/ч и разгоном 0-100 км/ч в районе трёх секунд новый Ford GT стал самой быстрой серийной машиной в истории компании. Но оценить все заявленные характеристики смогут немногие. Изначально планировалось, что в течение двух лет на заводе Multimatic в Маркеме в канадской провинции Онтарио 80 специалистов вручную соберут 500 суперкаров (по 250 в год), затем тираж увеличили вдвое — до 1000 автомобилей за 4 года, а потом в Ford пообещали сделать 1350 машин. На сегодняшний день это последние данные о тираже купе, но не исключено, что и они изменятся.

В компании подчёркивают, что после премьеры модели было собрано сразу 6500 предзаказов, а спрос на модель подобен конкурсу в неплохой вуз — на каждый Ford GT претендует более 6 человек! При этом марка отбирает наиболее достойных на её взгляд клиентов, отдавая предпочтение тем, кто собирается на суперкаре ездить, а не хранить его в частной коллекции. Кроме того, каждый покупатель Ford GT берёт на себя обязательство не перепродавать машину в течение двух лет после получения её с завода — тех, кто пытается нажиться на перепродаже, ждут судебные иски. И уже несколько клиентов «голубого овала» получили их…

Но всё это не пугает желающих приобрести машину в одной из многочисленных версий, которые были представлены после дебюта Ford GT. В их число, не считая множества машин в исторических ливреях, вошли облегчённый на 18 кг суперкар Competition Series, который оснащается карбоновыми колёсными дисками и карданным валом, титановой выхлопной системой, поликарбонатом в остеклении моторного отсека, а также отсутствием подстаканников и отсека для хранения вещей со стороны водителя, и бескомпромиссный трековый вариант Ford GT Mk II, показанный в 2019 году.

Опыт участия в гонках FIA World Endurance Championship и IMSA WeatherTech SportsCar Championship позволил сделать ультимативную машину для трек-дней. Мощность двигателя увеличили до 700 л.с., перенастроили коробку передач, улучшили охлаждение мотора и других агрегатов, существенно переработали аэродинамику кузова, что позволило на 400% (в четыре раза!!!) увеличить прижимную силу по сравнению с гоночной версией.

Фото: Ford

Этим не ограничились — Ford GT Mk II, выпущенный тиражом в 45 экземпляров, получил новую регулируемую подвеску с амортизаторами DSSV, 19-дюймовые колесные диски и покрышки Michelin Pilot Sport GT, гоночные сиденья Sparco с шеститочечными ремнями безопасности, систему телеметрии MoTeC со встроенной камерой заднего обзора и другое оборудование. А отказ от системы подъёма кузова для преодоления неровностей, функции выбора режимов работы силовой установки, другого оборудования и части внутренней отделки позволил снизить массу суперкара на 90 кг.

Фото: Ford

И несмотря на то, что именем Ford GT40 Mk II, выигравшего в 1966 году в Ле-Мане, назвали трековую версию, успех легендарного предка повторил гоночный Ford GT LM GTE-Pro. В 2015 году Ford официально подтвердил, что в 2016 году вернётся во французский марафон со спорткарами заводской подготовки — партнёром марки по участию в чемпионате мира FIA World Endurance Championship и американской серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship стала команда Chip Ganassi Racing.

Фото: Ford

Под эгидой Ford Chip Ganassi Racing суперкары нового поколения приняли участие во множестве гонок в обоих турнирах, но всё же главным успехом стала победа в «24 часах Ле-Мана» сезона-2016. Спустя 50 лет после первого триумфа американской марки на кольце «Сартэ» купе под №68 (экипаж американца Джои Хэнда, немца Дирка Миюллера и француза Себастьена Бурде) стало победителем в классе LM GTE Pro, а их коллеги австралиец Райан Бриско, британец Ричард Уэстбрук и новозеландец Скотт Диксон на втором купе команды Ford Chip Ganassi Team USA с бортовым №69 заняли третье место.

Впрочем, красивая история была омрачена закулисными играми: перед стартом марафона организаторы позволили сделать заводские Ford GT LM GTE-Pro легче, что придало победе в честь юбилея своеобразный привкус. Случайность или нет, но с тех пор Ford GT в Ле-Мане не выигрывал — второе, третье и четвёртое места. А спустя четыре года, как изначально и заявлял Ford, заводская гоночная программа была свёрнута и новый GT, одержав за время своей карьеры 19 побед, среди которых выигранные Ford Chip Ganassi Racing «24 часа Дайтоны» 2017-2018 годов, ушёл из автоспорта.

Фото: Ford

Но история Ford GT не заканчивается. Параллельно с постоянным появлением исторических ливрей, о которых мы поговорим в следующий раз, посвящённых успехам оригинального Ford GT40, современный автомобиль меняется. В 2020 модельном году суперкар стал мощнее, у него доработали систему охлаждения, перенастроили подвеску, добавили в базовую комплектацию титановую выхлопную систему Akrapovic, а кроме того предложили клиентам исполнение Liquid Carbon.

Фото: Ford

Неокрашенный кузов из углепластика под прозрачным лаком, карбоновые колёсные диски с титановыми болтами — одна из вишенок на торте нового Ford GT. Модели, которая точно превзошла своего «отца» из начала 2000-х, но пока ещё не дотянулась до славы «деда» из 60-х.

Фото: Ford