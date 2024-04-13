Питер Уиндзор рассказал, какой экс-пилот с титулом ненавидит Формулу-1

Известный автоспортивный журналист Питер Уиндзор рассказал, какой из чемпионов мира признался ему в ночном клубе, что ненавидит Формулу-1.

«Помню, как однажды я пошёл в ночной клуб. Там была вечеринка Дэвида Култхарда – после Гран-при Бразилии, это было поздно вечером. Там был балкон с видом на танцпол, я поднялся на него, чтобы посмотреть, кто там есть и что происходит, и там был Кими [Райкконен].

Он опёрся локтями на этот балкон и смотрел в пустоту. Я стоял рядом с ним, мы оба молча смотрели на эту сцену, а затем внезапно Кими повернулся ко мне и сказал: «Я ненавижу Формулу-1», а затем просто ушёл», — сказал Уиндзор в видео, которое было опубликовано на его YouТube-канале.

Финн Кими Райкконен выиграл свой чемпионский титул в 2007 году.