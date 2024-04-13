Bentley представила украшенный золотом и бриллиантами Continental GTC

Компания Bentley представила созданный ателье Mulliner и ювелирной компанией Boodles единственный в своём роде Continental GTC, украшенный белым золотом и бриллиантами.

Интерьер Bentley Continental GTC от Mulliner и Boodles Фото: Bentley

Драгоценные металлы используются в дизайне интерьера автомобиля. Так, отдельные элементы управления отделаны 24-каратным золотом, а на консоли размещено украшение из бриллиантов. Кроме того, в салоне расположена эмблема в виде английской литеры B, выполненной из 18-каратного белого золота, а в отделке также применяется натуральный камень, которому более 200 миллионов лет.

Bentley Continental GTC от Mulliner и Boodles Фото: Bentley

Отметим, что в последнее время появилось немало проектов с использованием золота. В конце прошлого года Koenigsegg представила единственный в своём роде Jesko Odin, некоторые элементы которого покрыты драгоценными металлами. Затем стало известно о появлении Arese RH95 Vento D’Oro, созданной на базе Ferrari F8 Tributo, а кроме того, украшенный золотом Rolls-Royce Cullinan представило тюнинг-ателье Mansory.