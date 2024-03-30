Тюнинг-ателье представило золотой Rolls-Royce Cullinan

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — украшенный золотом Rolls-Royce Cullinan. Единственный в своём роде автомобиль был создан для шоурума Mansory в Дубае и получил название Linea d’Oro — в честь схожего проекта на базе Bugatti Veyron 2010 года.

Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea d’Oro Фото: Mansory

В кузове Mansory Linea d’Oro, как и в случае с Bugatti, используются вставки из чистого золота. Кроме того, золотом украшены колёсные диски, решётка радиатора и дверные ручки, а также многочисленные элементы интерьера.

Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea d’Oro Фото: Mansory

Rolls-Royce Cullinan при этом получил переработанный и более эффективный с точки зрения аэродинамики кузов, карбоновый капот, боковые юбки и спойлер на задней двери. Кроме того, мощность двигателя увеличена со стандартных 570 лошадиных сил до 610. Максимальная скорость автомобиля — 280 км/ч.

Интерьер Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea d’Oro Фото: Mansory

Отметим, что недавно компания Touring Superleggera представила украшенную золотом версию Ferrari, а в прошлом году в Koenigsegg показали уникальный Jesko Odin с золотыми канардами, торцевыми пластинами и другими элементами. Как и золотой Rolls-Royce от Mansory, эти автомобили созданы в единственном экземпляре.