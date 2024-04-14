Верляйн выиграл вторую гонку Формулы-Е в Мизано, после того как у Роуленда кончился заряд

Пилот команды «Порше» Паскаль Верляйн выиграл вторую гонку сдвоенного этапа Формулы-Е на Автодроме имени Марко Симончелли в Мизано. Для Верляйна это вторая в сезоне и уже седьмая в карьере победа.

Отметим, что на последних кругах в гонке лидировал Оливер Роуленд, который после дисквалификации Антонио Феликса да Кошты стал победителем первого заезда. Однако на машине Роуленда в конце последнего круга закончился заряд батареи, из-за чего гонщик «Ниссана» не закончил дистанцию.

Вторым финишировал действующий чемпион Джейк Деннис из «Андретти», а третье место занял представитель «Ягуара» Ник Кэссиди. Следом расположились Нико Мюллер и Саша Фенестраз.

Формула-Е. Мизано, вторая гонка (топ-10):

1. Паскаль Верляйн (Tag Heuer Porsche) — 26 кругов.

2. Джейк Деннис (Andretti) +1,9 сек.

3. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) +2,2.

4. Нико Мюллер (Abt Cupra) +2,2.

5. Саша Фенестраз (Nissan) +5,2.

6. Сержио Сетте Камара (ERT) +5,7.

7. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +6,7.

8. Джейк Хьюз (Neom McLaren) +8,2.

9. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) +8,3.

10. Джехан Дарувала (Maserati MSG) +8,7.

В общем зачёте на первую строчку поднялся Верляйн, однако Деннис набрал то же количество очков и уступает лишь по дополнительным показателям. Роуленд, накануне возглавивший турнирную таблицу, откатился на третье место, а следом идут Кэссиди и Гюнтер.

Формула-Е. Общий зачёт (топ-10):

1. Паскаль Верляйн (Tag Heuer Porsche) — 89 очков.

2. Джейк Деннис (Andretti) — 89.

3. Оливер Роуленд (Nissan) — 80.

4. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 76.

5. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) — 65.

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 53.

7. Митч Эванс (Jaguar TCS) — 52.

8. Сэм Бёрд (Neom McLaren) — 37.

9. Джейк Хьюз (Neom McLaren) — 25.

10. Норман Нато (Andretti) — 89.

Следующий этап Формулы-Е пройдёт на уличной трассе в Монако, принимающей также Гран-при Формулы-1, 27 апреля.