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Коллекция часов Михаэля Шумахера примерной стоимостью в $ 4 млн выставлена на аукцион

Коллекция часов Михаэля Шумахера примерной стоимостью в $ 4 млн выставлена на аукцион
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Восемь наручных часов легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, которые он носил во время выступлений в «Королевских гонках», будут выставлены на аукцион Christie's в следующем месяце. Об этом информирует Motorsport.

На торги, которые пройдут 13 мая, будут выставлены, в частности, часы Platinum Vagabondage 1, которые Шумахеру подарил бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт. Приблизительная стоимость часов оценивается от $ 1,2 до $ 2,2 млн. А общая стоимость всей коллекции оценивается приблизительно в $ 4 млн.

Фото: https://www.christies.com/

Ранее бывший гонщик Формулы-1, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1992 года Марк Бланделл заявил, что Шумахер не хотел бы, чтобы Льюис Хэмилтон превзошёл его по количеству выигранных титулов.

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