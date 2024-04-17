Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, что Эдриан Ньюи делал в Италии

Стало известно, что Эдриан Ньюи делал в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи прибыл в Италию по приглашению компании KR Motorsports.

Согласно данным итальянского издания FormulaPassion, цель визита Ньюи состояла в том, чтобы провести тест-драйв нескольких автомобилей в рамках тестовых дней на трассе Муджелло, которая принадлежит «Феррари». В момент управления автомобилями он был одет в гоночный комбинезон команды «Ред Булл».

Ранее появилась информация о появлении Эдриана в аэропорту Болоньи. Многие СМИ связали его приезд с потенциальными переговорами с руководством «Феррари», которое серьёзно настроено подписать Ньюи к себе в команду.

В последнее время сообщалось, что Эдриан якобы недоволен положением дел в «Ред Булл». Говорилось, что Кристиан Хорнер желает, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1.

Материалы по теме
Эдриан Ньюи замечен в Италии на фоне слухов про переход в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android