Стало известно, что Эдриан Ньюи делал в Италии

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи прибыл в Италию по приглашению компании KR Motorsports.

Согласно данным итальянского издания FormulaPassion, цель визита Ньюи состояла в том, чтобы провести тест-драйв нескольких автомобилей в рамках тестовых дней на трассе Муджелло, которая принадлежит «Феррари». В момент управления автомобилями он был одет в гоночный комбинезон команды «Ред Булл».

Ранее появилась информация о появлении Эдриана в аэропорту Болоньи. Многие СМИ связали его приезд с потенциальными переговорами с руководством «Феррари», которое серьёзно настроено подписать Ньюи к себе в команду.

В последнее время сообщалось, что Эдриан якобы недоволен положением дел в «Ред Булл». Говорилось, что Кристиан Хорнер желает, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1.