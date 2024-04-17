Антонелли прокомментировал свой дебют за рулём болида Формулы-1

Итальянский пилот Формулы-2 Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой первый тестовый заезд на болиде Формулы-1. Видео опубликовала пресс-служба «Мерседеса».

«Привет, ребята! Мои первые тесты на машине Формулы-1 завершены. Это был невероятный опыт, я наслаждался каждой секундой. Да, в первый день не всё пошло по плану: к сожалению, у нас был снег, так что мы не смогли нормально поездить, но второй день был сухим, мы проехали много кругов.

Да, это было действительно весело. Я очень благодарен всей команде за их тяжёлую работу и нахожусь в предвкушении того, что будет!» — сказал Антонелли.

Итальянец проехал за рулём «Мерседеса» W12 2021 года. Его первые заезды на машине Формулы-1 состоялись на трассе «Ред Булл Ринг». Он выбрал себе 12-й номер.

Напомним, 17-летний итальянец на данный момент занимает девятое место в чемпионате Формулы-2 сезона-2024.