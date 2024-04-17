Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дженсон Баттон считает, что появление «Уильямса» в лидерах Ф-1 — это «вопрос времени»

Дженсон Баттон считает, что появление «Уильямса» в лидерах Ф-1 — это «вопрос времени»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о перспективах британской команды «Уильямс».

«Под новым руководством команда находится в прекрасном положении, это действительно так. Она всё ещё растёт, это требует времени. Но у них отличные гонщики, хорошая команда.

Изначально, когда новым руководителем команды стал Джеймс Ваулз, я не был уверен, что это правильное решение. У меня есть опыт работы с Джеймсом, ещё когда он был инженером по обработке данных. Помню его ещё ребёнком (смеётся). Но он прошёл долгий путь. Нет никаких причин, по которым «Уильямс» не сможет соревноваться в первых рядах Формулы-1 в будущем. Это вопрос времени. Ничего не происходит в одночасье, но важно то, что над этим работает команда», — приводит слова Баттона портал Jalopnik.

Материалы по теме
Вильнёв: Ньюи способен видеть поток воздуха, определённо он лучший
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android