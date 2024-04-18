Звёзды «Челси» посетили Технологический центр «Макларена» и встретились с Ландо Норрисом

Игроки английской футбольной команды «Челси» — голкипер Роберт Санчес и защитник Леви Колвилл — посетили Технологический центр «Макларена», а также встретились с популярным пилотом команды Ландо Норрисом.

В рамках экскурсии по центру они смогли ознакомиться с коллекцией гоночных болидов «Макларена».

Фото: https://chelseafc.com

После этого Роберт Санчес и Леви Колвилл провели соревнование между собой на тренировочных симуляторах болидов Ф-1, которые имитируют реальный заезд. Их гонка была рассчитана на пять кругов. Первым финишировал Санчес, придя с отрывом в 1,9 секунды.

Фото: https://chelseafc.com

Фото: https://chelseafc.com

В конце встречи игроки «Челси» подарили Норрису персонализированную футболку их клуба, которой был присвоен №4, отсылающий к номеру Ландо в Формуле-1.