Алонсо рассказал, как Стролл-младший помогает улучшать болид «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как они с напарником по команде Лэнсом Строллом влияют на развитие болида.

«Я не думаю, что команда будет развивать болид, отталкиваясь от моих ощущений. Мы с Лэнсом стараемся помочь команде как можно больше. Думаю, у нас два разных стиля пилотирования в некоторых условиях, у нас два разных ощущения от машины.

Думаю, что Лэнс гораздо более чувствителен к вещам, чем я, что очень важно для команды. Анализ, который Лэнс может провести и передать команде, очень важен для нас и для улучшения машины. Иногда я справляюсь с пилотажем машины, у которой есть проблемы. И это иногда хорошо, потому что я могу управлять любой машиной и выжимать при этом из нее 90%. Но чтобы раскрыть потенциал машины на 100%, мне нужна помощь напарника по команде, который может подсказать по поводу особых деталей настройки или проблем с балансом.

Мы оба стараемся помочь «Астон Мартин» настолько, насколько можем, и я думаю, что направление, в котором мы развиваем машину, абсолютно одинаково. Просто мы приходим к одним и тем же выводам разным способом, но эти два отличающихся стиля только на пользу команде», — приводит слова Алонсо Motorsport.