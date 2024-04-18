Чемпион Формулы-2 Тео Пуршер дебютирует в Indycar в составе «Макларена»

Команда Indycar «Эрроу Макларен» объявила о том, что французский пилот Тео Пуршер выступит на Гран-при Лонг-Бич 21 апреля. Это станет первым этапом для Пуршера в американской гоночной серии.

«Мне выпала потрясающая возможность выступать за такую легендарную команду в такой прославленной гоночной серии. Я слежу за Indycar с самого детства, это невероятное зрелище. Благодарю «Заубер» за то, что позволили мне выйти на трассу в Лонг-Бич. При этом мне жаль, что я получил этот шанс, пока Дэвид [Малукас] восстанавливается от травмы», — приводит слова Пуршера пресс-служба «Макларена».

Чемпион Формулы-2 Пуршер заменит гонщика команды Дэвида Малукаса, который восстанавливается после операции на левом запястье.