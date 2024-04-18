Новый Mercedes получил самый мощный 4-цилиндровый двигатель в мире

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Компания Mercedes-Benz представила новый Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Автомобиль оснащён гибридным 4-цилиндровым двигателем, разработанным Mercedes-AMG в Аффальтербахе. В Mercedes отмечают, что это самый мощный серийный 4-цилиндровых двигатель в мире.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance Фото: Mercedes-Benz

Гибридная силовая установка Mercedes-AMG C 63 S E Performance состоит из 94-сильного электромотора, способного в пиковом режиме выдавать 201 силу, и двухлитрового двигателя внутреннего сгорания AMG M139l. Рабочий объём ДВС составляет 2 литра и вместе с электромотором он генерирует 671 лошадиную силу.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, в устройстве двигателя применяются технологии, отработанные в Формуле-1. Так, автомобиль оснащён электрической турбиной, работающей от выхлопных газов.

Отмечается, что 60 миль в час (97 км/ч) Mercedes-AMG C 63 S E Performance достигает за 3,3 секунды.