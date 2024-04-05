Ferrari планирует устанавливать рули в стиле Формулы-1 в дорожные автомобили

Компания Ferrari подала патент на регистрацию рулевого колеса в стиле машины Формулы-1 с многочисленными тумблерами и переключателями, сообщает издание CarBuzz. Заявка подана в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Патент подразумевает, что водитель с помощью такого рулевого колеса сможет регулировать крутящий момент. Этот механизм планируется реализовать через подвижные вертикальные стойки руля — в одном из вариантов предлагается сделать их подвижными и использовать так же, как при езде на мотоцикле.

Чертёж из патента Ferrari Фото: Бюро по патентам и товарным знакам США

«Такое устройство позволит опытному водителю взять под контроль избыточную или недостаточную поворачиваемость автомобиля, а также сполна реализовать его потенциал в повороте, включая техники дрифта», — приводит CarBuzz выдержку из патента.

Добавим, что представленный на чертежах руль напоминает тот, что используется в Ferrari 499P Modificata — трековом гиперкаре на базе машины, выигравшей «24 часа Ле-Мана», который доступен всем желающим.

Напомним, это уже не первый патент Ferrari за последнее время. Так, в конце прошлого года в Маранелло придумали механизм управления автомобилем с помощью джойстика, а уже в этом году в Ferrari запатентовали устройство подвижного водительского кресла. Кроме того, недавно стало известно, что Ferrari подала заявку на регистрацию водородного турбодвигателя с обратным расположением.