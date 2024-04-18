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Хельмут Марко отреагировал на новость о возможной продаже команды «РБ»

Хельмут Марко отреагировал на новость о возможной продаже команды «РБ»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о продаже команды «РБ». Ранее сообщалось, будто бы бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер может приобрести гоночный коллектив и уже якобы нашёл инвесторов.

«Я действительно не понимаю, откуда снова и снова появляются подобные слухи. Этот вопрос твёрдо согласован с акционерами», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Напомним, недавно в японском портале as-web.jp сообщалось, что «Ред Булл» якобы согласился бы на продажу «РБ» при соблюдении ряда условий. В частности новому владельцу нужно будет подписать контракт на использование силового агрегата «Ред Булл» в период с 2026 по 2030 год, а также платить за него.

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