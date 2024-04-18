«Это произойдёт не скоро». Норрис — о победе команды в сезоне-2024

Пилот «Макларен» Ландо Норрис высказался о перспективах своей команды в текущем сезоне Формулы-1.

«Это точно произойдёт не скоро. Однако мы победим, если окажемся в нужное время в нужном месте, если улучшим машину, как следует. Честно говоря, в Сузуки было не так уж много разочарований. Всё прошло так, как мы ожидали. Нами была проделана идеальная работа. Не думаю, что мы проделали отличную работу. Можно было бы выступить лучше, возможно, даже финишировать на более высокой позиции. Тем не менее, не считаю, что наши результаты были значительно хуже запланированных.

Мы находимся на одной и той же позиции весь сезон. Сначала отставали от «Ред Булл», потом от «Феррари» и были на шаг впереди двух других команд по ходу гонки в Сузуке. По итогу четвёртого этапа было не слишком много разочарований.

Мы знаем какие проблемы есть и что следует делать. Если у нас получится с ними справится, то мы сможем выигрывать гонки в этом сезоне и станем конкурентоспособны с лидерами Ф-1. Но всё зависит от слова «если».

Нам следует упорно трудиться, чтобы улучшить машину в некоторых областях, которые были для нас серьёзной проблемой на протяжении последних многих лет. Если мы справимся с этим, то у нас получится провести несколько хороших гонок.

Мы были довольны тем, как начался сезон. У нас идёт очень плотная борьба в квалификации с «Астон Мартин» и «Мерседес». А в прошлый уик-энд нам удалось обойти «Феррари». Хотя порядок по-прежнему ясен. В гонках мы проделали хорошую работу. Не так хорошо, как «Ред Булл» и «Феррари», зато лучше «Астон Мартин» и «Мерседеса». Так что, мы на хорошей позиции. В 2019 году эта трасса была для нас неудачной, но с тех пор многое изменилось, так что я по-прежнему настроен оптимистично, и мы сможем провести хороший уик-энд", — приводит слова Норриса портал RaceFans.